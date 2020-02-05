2020-02-05T13:56:24+03:00
Происшествия

Банда преступников из Иркутской области обокрала цветочный магазин

Один из участников уже грабил эту точку раньше несколько лет назад
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Банда грабителей из Иркутской области обокрала цветочный магазин.Банда грабителей из Иркутской области обокрала цветочный магазин.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Накануне в полицию обратилась 34-летняя работница цветочного магазина из Ангарска. Женщина рассказала, что около 8 часов утра в павильон, где она работает, зашел мужчина. В руках преступник держал что-то похожее пистолет. Он потребовал деньги, которые были в кассе. Продавец отдала 2 тысячи рублей.

- Оказалось, что совершить преступление грабителю помогли еще двое мужчин. Сотрудникам полиции удалось установить личность злоумышленников и задержать их, - сообщает ИА Байкал-Инфо. – Двое из них не раз были судимы за подобные преступления.

Также выяснилось, что один из участников преступления уже грабил эту точку. Только несколько лет назад. Именно он и стал наводчиком. Сейчас на злоумышленников возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и дали признательные показания. Полицейские проверяют, совершали ли они подобные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибиряку вынесли приговор за расправой над 79-летним пенсионером
Руководители лесничества из Иркутской области незаконно вырубили деревья на 5 миллионов рублей
Автобус №21, связывающий пассажирский вокзал и аэропорт, запустят с 25 февраля в Иркутске
Банда преступников из Иркутской области обокрала цветочный магазин
На каблуках и в вечернем платье: красавица из Бурятии с легкостью разбила хребтовую кость
Сергей Сокол: «Народные инициативы» помогают решать проблемы с транспортом в Иркутской области
Лже-целительница украла обручальное кольцо у иркутянки, пообещав снять порчу
Жительница Ангарска задолжала кредиторам несколько миллионов рублей
Угрожал расческой: двое парней не поделили девушку и устроили разборки в центре Иркутска
Компания «РТ Лабс» завершила подключение РСХБ к Единой биометрической системе
Предприниматели Иркутской области приняли участие во всероссийском вебинаре по переходу на электронные трудовые книжки
Оба «успели»: два водителя решили занять одно парковочное место в Иркутске
Выставка Даши Намдакова откроется 6 февраля в Иркутске
Прогноз погоды 5 февраля в Иркутске: днем небольшой снег
Иркутский цирк временно закрыли из-за нарушения правил пожарной безопасности
Вирус не пройдет: 6 февраля медицинская маска в подарок читателям "КП"