Банда преступников из Иркутской области обокрала цветочный магазин
Накануне в полицию обратилась 34-летняя работница цветочного магазина из Ангарска. Женщина рассказала, что около 8 часов утра в павильон, где она работает, зашел мужчина. В руках преступник держал что-то похожее пистолет. Он потребовал деньги, которые были в кассе. Продавец отдала 2 тысячи рублей.
- Оказалось, что совершить преступление грабителю помогли еще двое мужчин. Сотрудникам полиции удалось установить личность злоумышленников и задержать их, - сообщает ИА Байкал-Инфо. – Двое из них не раз были судимы за подобные преступления.
Также выяснилось, что один из участников преступления уже грабил эту точку. Только несколько лет назад. Именно он и стал наводчиком. Сейчас на злоумышленников возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и дали признательные показания. Полицейские проверяют, совершали ли они подобные преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU