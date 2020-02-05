Банда преступников из Иркутской области обокрала цветочный магазин

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:56:24+03:00

Один из участников уже грабил эту точку раньше несколько лет назад

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Накануне в полицию обратилась 34-летняя работница цветочного магазина из Ангарска. Женщина рассказала, что около 8 часов утра в павильон, где она работает, зашел мужчина. В руках преступник держал что-то похожее пистолет. Он потребовал деньги, которые были в кассе. Продавец отдала 2 тысячи рублей.

- Оказалось, что совершить преступление грабителю помогли еще двое мужчин. Сотрудникам полиции удалось установить личность злоумышленников и задержать их, - сообщает ИА Байкал-Инфо. – Двое из них не раз были судимы за подобные преступления.

Также выяснилось, что один из участников преступления уже грабил эту точку. Только несколько лет назад. Именно он и стал наводчиком. Сейчас на злоумышленников возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и дали признательные показания. Полицейские проверяют, совершали ли они подобные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU