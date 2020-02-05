2020-02-05T12:44:42+03:00
Общество

Автобус №21, связывающий пассажирский вокзал и аэропорт, запустят с 25 февраля в Иркутске

Маршрут будет курсировать в ночное время с 9 часов вечера до 6 часов утра
Виктория ГЕРКО
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Автобус №21, связывающий пассажирский вокзал и аэропорт, запустят с 25 февраля в Иркутске.Автобус №21, связывающий пассажирский вокзал и аэропорт, запустят с 25 февраля в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ночной рейс, связывающий Иркутск-Пассажирский и Международный аэропорт города, запустят с 25 февраля. Автобус №21 будет собирать пассажиров в ночное время – с 9 часов вечера до 6 часов утра. Маршрут будет проходить через такие остановки как: сквер Кирова, Цирк, Стадион Динамо, Слюдянская.

- Его расписание составленном с учетом графика движения пригородных и пассажирских поездов, - сообщает пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании. – Автобусы будут ходить каждый день.

Первый рейс от вокзала будет отходить в 21:20. Следующие маршруты будут отходить в 21:40, 23:25, 23:45, 01:45, 02:05, 03:50, 04:10, 05:55. От Иркутского аэропорта автобус ходить с 22:15. Расписание автобуса от аэропорта: 22:35, 00:20, 00:40, 02:40, 03:00, 04:45, 05:05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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