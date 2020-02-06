2020-02-06T03:25:29+03:00
Общество

Прогноз погоды 6 февраля в Иркутске: днем ветер до 9 м/с

По области - снег
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прогноз погоды 6 февраля в Иркутске: днем ветер до 9 м/сПрогноз погоды 6 февраля в Иркутске: днем ветер до 9 м/сФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске в четверг, 6 февраля, синоптики обещают переменную облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер в столице Приангарья дует с юго-запада, юго-востока со скоростью 4-9 м/с. Температура за окном утром -17…-19 градусов, днем потеплеет до -6…-8.

- По области также переменная облачность, днём в отдельных районах небольшой снег, в северо-восточных районах умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер ожидается юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы ночью до 11 м/с, днём до 13 м/с.

Температура воздуха в Праингарье утром -14…-19, при прояснении -24…-29, в Катангском, северо-восточных районах -24…-29, местами -31…-36.

Днем на территории региона метеорологи прогнозирую следующие температуры: -4…-9, при облачной погоде -14…-19, в горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья -1…-6, местами до -12. Холоднее всего днем 6 февраля в северо-восточных районах Иркутской области, там -16…-21.

Читайте также:

На каблуках и в вечернем платье: красавица из Бурятии с легкостью разбила хребтовую кость. Гости торжества сняли видео и выложили его в социальные сети [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прогноз погоды 6 февраля в Иркутске: днем ветер до 9 м/с
Фальшивые пятитысячные купюры «гуляют» по Усолью-Сибирскому
За расправу над 79-летним пенсионером ответит преступник
В лесничестве Иркутской области незаконно вырубили деревья на 5 миллионов рублей
Автобус №21, связывающий вокзал и аэропорт, запустят с 25 февраля в Иркутске
Цветочный магазин ограбили в Ангарске
На каблуках и в вечернем платье: красавица из Бурятии с легкостью разбила хребтовую кость быка
Сергей Сокол: «Народные инициативы» помогают решать проблемы с транспортом в Иркутской области
Лже-целительница украла обручальное кольцо у иркутянки, пообещав снять порчу
Жительница Ангарска задолжала кредиторам несколько миллионов рублей
Угрожал расческой: двое парней не поделили девушку и устроили разборки в центре Иркутска
Компания «РТ Лабс» завершила подключение РСХБ к Единой биометрической системе
Предприниматели Иркутской области приняли участие во всероссийском вебинаре по переходу на электронные трудовые книжки
Оба «успели»: два водителя решили занять одно парковочное место в Иркутске
Выставка Даши Намдакова откроется 6 февраля в Иркутске
Прогноз погоды 5 февраля в Иркутске: днем небольшой снег
Иркутский цирк временно закрыли из-за нарушения правил пожарной безопасности
Вирус не пройдет: 6 февраля медицинская маска в подарок читателям "КП"