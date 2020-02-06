Прогноз погоды 6 февраля в Иркутске: днем ветер до 9 м/с

6 Февр. 2020 2020-02-06T03:25:29+03:00

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В Иркутске в четверг, 6 февраля, синоптики обещают переменную облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер в столице Приангарья дует с юго-запада, юго-востока со скоростью 4-9 м/с. Температура за окном утром -17…-19 градусов, днем потеплеет до -6…-8.

- По области также переменная облачность, днём в отдельных районах небольшой снег, в северо-восточных районах умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер ожидается юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы ночью до 11 м/с, днём до 13 м/с.

Температура воздуха в Праингарье утром -14…-19, при прояснении -24…-29, в Катангском, северо-восточных районах -24…-29, местами -31…-36.

Днем на территории региона метеорологи прогнозирую следующие температуры: -4…-9, при облачной погоде -14…-19, в горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья -1…-6, местами до -12. Холоднее всего днем 6 февраля в северо-восточных районах Иркутской области, там -16…-21.

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ИСТОЧНИК KP.RU