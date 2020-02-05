5 Февр. 2020 2020-02-05T13:52:59+03:00

Руководители лесничества из Иркутской области незаконно вырубили деревья на 5 миллионов рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Руководители Тайшетского лесничества неоднократно нарушали закон. Выяснила это Тайшетская межрайонная прокуратура. Так, например, в 2018 году они проигнорировали запрет на рубку леса. Им удалось незаконно вырубить 1219 кубометров сосны. Ущерб составил 5 миллионов рублей.

- Похожая ситуация произошла в 2019 году, - сообщает ИА Байкал24. - Незаконные действия руководителей лесничества причинили еще больший ущерб. В этот раз нелегально вырубили более 6600 кубометров леса.

Следственный комитет России по Иркутской области начал доследственную проверку. Сейчас следователи пытаются выяснить подробности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутянина задержали за попыткой спрятать 45 свертков наркотиков в лесу (подробности)

Нарубил на миллион: в Тайшете осудили организатора незаконной рубки деревьев (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU