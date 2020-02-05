2020-02-05T13:52:59+03:00
Происшествия

Руководители лесничества из Иркутской области незаконно вырубили деревья на 5 миллионов рублей

Нарушения выявили только после проверки
Виктория ГЕРКО
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Руководители лесничества из Иркутской области незаконно вырубили деревья на 5 миллионов рублей.Руководители лесничества из Иркутской области незаконно вырубили деревья на 5 миллионов рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Руководители Тайшетского лесничества неоднократно нарушали закон. Выяснила это Тайшетская межрайонная прокуратура. Так, например, в 2018 году они проигнорировали запрет на рубку леса. Им удалось незаконно вырубить 1219 кубометров сосны. Ущерб составил 5 миллионов рублей.

- Похожая ситуация произошла в 2019 году, - сообщает ИА Байкал24. - Незаконные действия руководителей лесничества причинили еще больший ущерб. В этот раз нелегально вырубили более 6600 кубометров леса.

Следственный комитет России по Иркутской области начал доследственную проверку. Сейчас следователи пытаются выяснить подробности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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