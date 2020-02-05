2020-02-05T13:50:13+03:00
Происшествия

Сибиряку вынесли приговор за расправой над 79-летним пенсионером

Преступник спрятал тело мужчины в сарае, чтобы замести следы
Виктория ГЕРКО
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Сибиряку вынесли приговор за расправой над 79-летним пенсионером.Сибиряку вынесли приговор за расправой над 79-летним пенсионером.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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За жесткое убийство 79-летнего пенсионера житель Тайшета отправился за решетку на 9 лет. Все произошло в августе 2018 года. Между преступником и мужчиной произошел конфликт. Решить спор мирно у них не получилось. Осужденный схватил нож и нанес знакомому множественные ранения.

- От полученных травм мужчина скончался на месте преступления, - сообщает ИА Байкал24. – Преступник решил спрятать тело в погребе сарая, чтобы замести следы.

Сотрудники полиции быстро нашли злоумышленника. Суд признал его виновным и значил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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