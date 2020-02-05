Фальшивые пятитысячные купюры «гуляют» по Усолью-Сибирскому

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:27:19+03:00

С начала года изъяли уже четыре подделки

Изменить размер текста: A A

Фальшивые деньги все чаще начали распространять в Усолье-Сибирском. Полицейские предупреждают горожан о том, что с начала этого года, уже четыре раза удалось изъять подделки. При этом все банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Кстати, по статистике, фальшивомонетчики чаще всего подделывают как раз пятитысячные купюры. Тысячные изготавливают реже, но используются они гораздо чаще, поэтому вероятность обнаружить их в своем кошельке выше. Банкноты номиналом 500 рублей подделывают реже, а вот 10, 50 и 100 рублей – практически никогда, так как мошенникам это просто невыгодно. Так как же сибирякам распознать фальшивки?

- В первую очередь нужно обращать внимание на качество бумаги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Наличие водяных знаков, а также элементов защиты: микротексты - фальшивомонетчиками не воспроизводятся. Если пунктирная защитная нить, расположенная на оборотной стороне купюры, легко сдвигается в сторону или имеет неровности, потертости, то это фальшивка. Также на поддельных купюрах легко стирается серийных знак, если на него попадет жидкость.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU