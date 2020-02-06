2020-02-06T04:20:07+03:00
Общество

Роскосмос опубликовал фото Байкала с метеорологических спутников

Фотографии были сделаны в январе 2020 года
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Роскосмос опубликовал фото Байкала с метеорологических спутников.Фото: РоскосмосРоскосмос опубликовал фото Байкала с метеорологических спутников.Фото: Роскосмос
Изменить размер текста:

Байкал – самое глубокое озеро на планете Земля. Не удивительно, что его виды из космоса так пленяют космонавтов. Настолько поражает «священное море» своими размерами. Космонавты нередко делают снимки Байкала из космоса, которыми радует россиян Роскосмос. Накануне корпорация опубликовала фотографии, сделанные в январе этого года метеорологическими спутниками «Метеор-М» №№ 2 и 2-2.

- Байкал — самое глубокое озеро нашей планеты и самое большое пресноводное озеро по площади на континенте, - подписал Роскосмос снимки в своей группе в соцсетях. - Дно Байкала на 1 167 метров ниже уровня Мирового океана, а его максимальная глубина достигает 1 642 м.

Роскосмос опубликовал фото Байкала с метеорологических спутников. Фото: Роскосмос

Роскосмос опубликовал фото Байкала с метеорологических спутников. Фото: Роскосмос

Читайте также:

Иркутск с высоты 420 км: Роскосмос опубликовал снимки космонавта Олега Кононенко. Фотографии были сделаны с околоземной орбиты

Снимок Байкала из космоса выложил в Инстанграм астронавт Олег Артемьев. Он набрал уже несколько тысяч лайков

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутянин расплатился с долгами, чтобы продать свое парковочное место
Опасных насекомых нашли в зеленом салате, привезенном из Китая в Иркутск
В Иркутске осудили банду, которая печатала деньги и продавала наркотики
Очень хотел покурить: ангарчанин украл 223 пачки сигарет из киоска
Пожар в центре Иркутска: спасатели в дыму искали людей, четверо спасены
Чтобы коллеги не узнали: сибирячка погасила всю сумму кредита, когда приставы сообщили, что придут к ней на работу
В Баяндае предприниматель должен снести незаконно построенное кафе
Роскосмос опубликовал фото Байкала с метеорологических спутников
Прогноз погоды 6 февраля в Иркутске: днем ветер до 9 м/с
Фальшивые пятитысячные купюры «гуляют» по Усолью-Сибирскому
За расправу над 79-летним пенсионером ответит преступник
В лесничестве Иркутской области незаконно вырубили деревья на 5 миллионов рублей
Автобус №21, связывающий вокзал и аэропорт, запустят с 25 февраля в Иркутске
Цветочный магазин ограбили в Ангарске
На каблуках и в вечернем платье: красавица из Бурятии с легкостью разбила хребтовую кость быка
Сергей Сокол: «Народные инициативы» помогают решать проблемы с транспортом в Иркутской области
Лже-целительница украла обручальное кольцо у иркутянки, пообещав снять порчу
Жительница Ангарска задолжала кредиторам несколько миллионов рублей
Угрожал расческой: двое парней не поделили девушку и устроили разборки в центре Иркутска
Компания «РТ Лабс» завершила подключение РСХБ к Единой биометрической системе
Предприниматели Иркутской области приняли участие во всероссийском вебинаре по переходу на электронные трудовые книжки
Оба «успели»: два водителя решили занять одно парковочное место в Иркутске
Выставка Даши Намдакова откроется 6 февраля в Иркутске
Прогноз погоды 5 февраля в Иркутске: днем небольшой снег
Иркутский цирк временно закрыли из-за нарушения правил пожарной безопасности
Вирус не пройдет: 6 февраля медицинская маска в подарок читателям "КП"