6 Февр. 2020 2020-02-06T04:20:07+03:00

Фотографии были сделаны в январе 2020 года

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Байкал – самое глубокое озеро на планете Земля. Не удивительно, что его виды из космоса так пленяют космонавтов. Настолько поражает «священное море» своими размерами. Космонавты нередко делают снимки Байкала из космоса, которыми радует россиян Роскосмос. Накануне корпорация опубликовала фотографии, сделанные в январе этого года метеорологическими спутниками «Метеор-М» №№ 2 и 2-2.

- Байкал — самое глубокое озеро нашей планеты и самое большое пресноводное озеро по площади на континенте, - подписал Роскосмос снимки в своей группе в соцсетях. - Дно Байкала на 1 167 метров ниже уровня Мирового океана, а его максимальная глубина достигает 1 642 м.

Роскосмос опубликовал фото Байкала с метеорологических спутников. Фото: Роскосмос

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Снимок Байкала из космоса выложил в Инстанграм астронавт Олег Артемьев. Он набрал уже несколько тысяч лайков

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ИСТОЧНИК KP.RU