В Баяндае предприниматель должен снести незаконно построенное кафе
Прокуратура Баяндаевского района при проведении соблюдения земельного законодательства обнаружила, что одна из кафе в поселке Баяндай построено на самовольно занятом участке и без разрешения на строительство.
- Постановлением Управления Росреестра по Иркутской области предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения по статье «самовольное занятие земельного участка», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. – Ему назначено наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей.
Кроме того, суд постановил, что кафе нужно снести за счет самого владельца. Решение суда в силу пока не вступило.
Читайте также:
Бурятский Ник Вуйчич Михаил Асташов: Доставщик «Яндекс.Еды» без рук и ног до 18 лет жил в интернате как сирота. А потом соцработники разыскали его маму и папу в Бурятии и семья воссоединился[фото, видео]
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU