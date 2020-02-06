2020-02-06T04:32:23+03:00
Общество

В Баяндае предприниматель должен снести незаконно построенное кафе

Такое решение принял суд
Мария КНЯЗЕВА
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В Баяндае предприниматель должен снести незаконно построенное кафеВ Баяндае предприниматель должен снести незаконно построенное кафеФото: Андрей КОПАЛОВ
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Прокуратура Баяндаевского района при проведении соблюдения земельного законодательства обнаружила, что одна из кафе в поселке Баяндай построено на самовольно занятом участке и без разрешения на строительство.

- Постановлением Управления Росреестра по Иркутской области предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения по статье «самовольное занятие земельного участка», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. – Ему назначено наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей.

Кроме того, суд постановил, что кафе нужно снести за счет самого владельца. Решение суда в силу пока не вступило.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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