В Баяндае предприниматель должен снести незаконно построенное кафе

6 Февр. 2020 2020-02-06T04:32:23+03:00

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Прокуратура Баяндаевского района при проведении соблюдения земельного законодательства обнаружила, что одна из кафе в поселке Баяндай построено на самовольно занятом участке и без разрешения на строительство.

- Постановлением Управления Росреестра по Иркутской области предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения по статье «самовольное занятие земельного участка», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. – Ему назначено наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей.

Кроме того, суд постановил, что кафе нужно снести за счет самого владельца. Решение суда в силу пока не вступило.

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