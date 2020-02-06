6 Февр. 2020 2020-02-06T04:57:47+03:00

Чтобы коллеги не узнали: сибирячка погасила всю сумму кредита, когда приставы сообщили, что придут к ней на работу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

До этого момента она отказывалась вносить даже ежемесячные платежи

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Взяла кредит, но отдавать не спешила. 26-летняя жительница Тайшета перестала вносить ежемесячные платежи на счет финансовой организации. Сотрудники последней обратились в суд с иском о взыскании средств.

- Судья иск удовлетворил, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. – Далее было установлено место работы неплательщицы.

Когда приставы объяснили девушке, если она не погасит долг, им придется прийти к ней на работу и сообщить сотрудникам бухгалтерии, что с ее зарплаты нужно удерживать сумму в пользу кредитора.

- Чтобы избежать огласки в государственном учреждении, где работает заемщица, и коллеги не узнали об ее долговых обязательствах, женщина погасила задолженность, - отмечают приставы.

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ИСТОЧНИК KP.RU