2020-02-06T05:25:46+03:00
Общество

Пожар в центре Иркутска: спасатели в дыму искали людей, четверо спасены

Вечером 5 февраля загорелся многоквартирный дом на Подгорной
Мария КНЯЗЕВА
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Пожар в центре Иркутска: спасатели в дыму искали людей, четверо спасеныПожар в центре Иркутска: спасатели в дыму искали людей, четверо спасеныФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В пожарную службу позвонили очевидцы. Они сообщили, что горит деревянный дом на ул. Подгорная, а внутри заперты люди. К моменту приезда спасателей из 16-квартиного деревянного здания самостоятельно выбрались 12 человек. Но это были не все жильцы двухэтажного дома.

- В квартире на первом этаже, слева от входа, горела стена возле печи, - рассказал пресс-службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области начальник караула пожарно-спасательной части №2 Валерий Чачанидзе. - Дым оттуда заполнил весь подъезд. В дыму мы искали людей.

Несколько человек удалось найти на лестничных пролетах. Четверых вывести удалось при помощи средств защиты дыхания. Остальные квартиры при проведении проверки были пусты.

Никто из иркутян не пострадал. Огонь потушили за полчаса. Пожар повредил квартиры на первом и втором этаже, а также 2 кв.м кровли здания.

- Причина пожара, как предполагают дознаватели, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве или эксплуатации печи, - отмечают сотрудники МЧС.

Как подчеркнули инспекторы по пожарному надзору, с наступлением холодов печное отопление часто становится источником пожаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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