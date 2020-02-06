6 Февр. 2020 2020-02-06T05:25:46+03:00

Пожар в центре Иркутска: спасатели в дыму искали людей, четверо спасены Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

В пожарную службу позвонили очевидцы. Они сообщили, что горит деревянный дом на ул. Подгорная, а внутри заперты люди. К моменту приезда спасателей из 16-квартиного деревянного здания самостоятельно выбрались 12 человек. Но это были не все жильцы двухэтажного дома.

- В квартире на первом этаже, слева от входа, горела стена возле печи, - рассказал пресс-службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области начальник караула пожарно-спасательной части №2 Валерий Чачанидзе. - Дым оттуда заполнил весь подъезд. В дыму мы искали людей.

Несколько человек удалось найти на лестничных пролетах. Четверых вывести удалось при помощи средств защиты дыхания. Остальные квартиры при проведении проверки были пусты.

Никто из иркутян не пострадал. Огонь потушили за полчаса. Пожар повредил квартиры на первом и втором этаже, а также 2 кв.м кровли здания.

- Причина пожара, как предполагают дознаватели, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве или эксплуатации печи, - отмечают сотрудники МЧС.

Как подчеркнули инспекторы по пожарному надзору, с наступлением холодов печное отопление часто становится источником пожаров.

Читайте также:

Угрожал расческой: двое парней не поделили девушку и устроили разборки в центре Иркутска. В итоге один потребовал у второго деньги

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU