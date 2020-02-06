Очень хотел покурить: ангарчанин украл 223 пачки сигарет из киоска

6 Февр. 2020 2020-02-06T06:35:38+03:00

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Вредная привычка довела до тюрьмы 22-летнего жителя Ангарска. Выпив банку пива, мужчина захотел выкурить сигарету. Заглянув в карман, он увидел, что его пачка пуста. На дворе была уже глубокая ночь, все магазины закрыты, да и стрельнуть на улице уже было не у кого. Но выход ангарчанин нашел. Он все таки отправился к киоску в 86 квартале, где был постоянным клиентом, поднял камень, разбил стекло двери, зашел внутрь, и оптом забрал сразу 223 пачки сигарет. Денег за товар, он конечно, не оставил.

Выкурить хотя бы половину из украденных пачек, любитель подымить, конечно, не успел, так как вскоре был задержан. Оказалось, что осенью 2019 года он уже был осужден за оборот наркотиков. Кстати, владелец сигаретного киоска быстро подсчитал ущерб. Он составил 25 тысяч рублей. В судебном заседании похититель признал свою вину частично и не согласился с тем, что украл именно сталько пачек. Но, избежать наказания ему это не помогло.

- Суд признал его виновным, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. - Ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU