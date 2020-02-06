2020-02-06T06:35:38+03:00
Происшествия

Очень хотел покурить: ангарчанин украл 223 пачки сигарет из киоска

Теперь любитель подымить отправился за решетку
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments1
Очень хотел покурить: ангарчанин украл 223 пачки сигарет из киоскаОчень хотел покурить: ангарчанин украл 223 пачки сигарет из киоскаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Вредная привычка довела до тюрьмы 22-летнего жителя Ангарска. Выпив банку пива, мужчина захотел выкурить сигарету. Заглянув в карман, он увидел, что его пачка пуста. На дворе была уже глубокая ночь, все магазины закрыты, да и стрельнуть на улице уже было не у кого. Но выход ангарчанин нашел. Он все таки отправился к киоску в 86 квартале, где был постоянным клиентом, поднял камень, разбил стекло двери, зашел внутрь, и оптом забрал сразу 223 пачки сигарет. Денег за товар, он конечно, не оставил.

Выкурить хотя бы половину из украденных пачек, любитель подымить, конечно, не успел, так как вскоре был задержан. Оказалось, что осенью 2019 года он уже был осужден за оборот наркотиков. Кстати, владелец сигаретного киоска быстро подсчитал ущерб. Он составил 25 тысяч рублей. В судебном заседании похититель признал свою вину частично и не согласился с тем, что украл именно сталько пачек. Но, избежать наказания ему это не помогло.

- Суд признал его виновным, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. - Ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутянин расплатился с долгами, чтобы продать свое парковочное место
Опасных насекомых нашли в зеленом салате, привезенном из Китая в Иркутск
В Иркутске осудили банду, которая печатала деньги и продавала наркотики
Очень хотел покурить: ангарчанин украл 223 пачки сигарет из киоска
Пожар в центре Иркутска: спасатели в дыму искали людей, четверо спасены
Чтобы коллеги не узнали: сибирячка погасила всю сумму кредита, когда приставы сообщили, что придут к ней на работу
В Баяндае предприниматель должен снести незаконно построенное кафе
Роскосмос опубликовал фото Байкала с метеорологических спутников
Прогноз погоды 6 февраля в Иркутске: днем ветер до 9 м/с
Фальшивые пятитысячные купюры «гуляют» по Усолью-Сибирскому
За расправу над 79-летним пенсионером ответит преступник
В лесничестве Иркутской области незаконно вырубили деревья на 5 миллионов рублей
Автобус №21, связывающий вокзал и аэропорт, запустят с 25 февраля в Иркутске
Цветочный магазин ограбили в Ангарске
На каблуках и в вечернем платье: красавица из Бурятии с легкостью разбила хребтовую кость быка
Сергей Сокол: «Народные инициативы» помогают решать проблемы с транспортом в Иркутской области
Лже-целительница украла обручальное кольцо у иркутянки, пообещав снять порчу
Жительница Ангарска задолжала кредиторам несколько миллионов рублей
Угрожал расческой: двое парней не поделили девушку и устроили разборки в центре Иркутска
Компания «РТ Лабс» завершила подключение РСХБ к Единой биометрической системе
Предприниматели Иркутской области приняли участие во всероссийском вебинаре по переходу на электронные трудовые книжки
Оба «успели»: два водителя решили занять одно парковочное место в Иркутске
Выставка Даши Намдакова откроется 6 февраля в Иркутске
Прогноз погоды 5 февраля в Иркутске: днем небольшой снег
Иркутский цирк временно закрыли из-за нарушения правил пожарной безопасности
Вирус не пройдет: 6 февраля медицинская маска в подарок читателям "КП"