В Иркутске осудили банду, которая печатала деньги и продавала наркотики

6 Февр. 2020 2020-02-06T07:24:31+03:00

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Иркутский городской суд завершил разбирательство по делу преступной группы, которая распространяла фальшивые деньги и продавала наркотики. Преступная схема была простой. По вечерам злоумышленники заказывали еду, которую им доставляли на дом. Когда к ним приезжал курьер и предъявлял чек, они отдавали ему купюру с крупным номиналом.

- Ничего не подозревавшие работники службы доставки брали деньги и отдавали покупателям сдачу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Вот только потом выяснялось, что купюры были фальшивыми, а курьеры оставались ни с чем.

Но долго такая афера продолжаться не могла,и обманщиков раскрыли после трех подобных "покупок". В ходе расследования полицейские выяснили, что у них есть тайник в лесу. Оперативники нашли его и обнаружили там еще несколько фальшивых банкнот. Но помимо подделок там также был ящик с наркотическими веществами, которые распространял главарь банды.

В итоге организатору преступного сообщества назначили наказание в виде 10,5 лет лишения свободы. А двое его подельников отделались условным сроком в 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU