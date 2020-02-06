Опасных насекомых нашли в зеленом салате, привезенном из Китая в Иркутск
Насекомых-вредителей, которых называют пальмовые трипсы, нашли в партии свежих овощей из Китая. А конкретно, в салате-латуке, который завезли на фургоне в Иркутск еще до закрытия границы с КНР.
- В салате-латуке весом 1,1 тонны специалисты нашли семь живых насекомых пальмового трипса, это карантинный организм на территории РФ, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Салат запретили ввозить, пока он не будет обработан.
Перевозчик провел обеззараживание зелени. Прежде, чем продукт попадет на прилавки магазинов, специалисты проверят его второй раз.
Отметим, пальмовый трипс - это крохотный вредитель размером в один миллиметр. Опасен для многих растений, включая перец, томаты, бобовые, тыкву. Быстро распространяется в теплицах и оранжереях.
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ИСТОЧНИК KP.RU