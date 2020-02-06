2020-02-06T08:02:51+03:00
Общество

Иркутянин расплатился с долгами, чтобы продать свое парковочное место

Он не выплатил транспортный налог в размере 515 тысяч рублей
Анна ПОПОВА
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Иркутянин расплатился с долгами, чтобы продать свое парковочное местоИркутянин расплатился с долгами, чтобы продать свое парковочное местоФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Накануне жителю Иркутска пришлось заплатить налоги, чтобы продать свое парковочное место. Ранее он не выплатил транспортный налог, сумма которого составила 515 тысяч рублей, но он даже не думал погашать долг. Чтобы вразумить нарушителя, судебные приставы запретили ему проводить какие-либо регистрационные действия с имуществом.

- Под ограничение попали парковочное место на теплой автостоянке и несколько земельных участков, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Должник и не думал платить налоги, пока ему вдруг не понадобилось продать парковочное место. Тогда он понял, что деваться ему некуда, и решил найти нужную сумму. Вскоре иркутянин пришел в отдел к судебным приставам и сразу же выплатил им 515 тысяч рублей, тем самым оплатив налог. После этого ему позволили наконец продать место на парковке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Иркутянин расплатился с долгами, чтобы продать свое парковочное место
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