Сергей Сокол: муниципалитеты должны получать больше поддержки в вопросах строительства и ремонта соцобъектов

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:08:57+03:00

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Заксобрание взяло под контроль строительство и ремонт школ в Качугском районе. Как рассказала мэр района Татьяна Кириллова, остро стоит вопрос строительства новой школы в селе Харбатово. В старом здании ни разу не проводился ремонт: в помещениях низкая температура. Капремонт также требуется школе и детскому саду-яслям села Манзурка. Есть необходимость и в строительстве нового здания школы №1 в поселке Качуг. И только на проектные работы требуется около 13 млн рублей, эти деньги планируется выделить из местного бюджета уже в этом году.

- Сумма очень существенна для района, - отметила Татьяна Кириллова.

Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол сообщил, что парламентарии не раз поднимали вопрос, касающийся расходов муниципалитетов, которые в большинстве своем дотационные, на подготовку проектно-сметной документации.

- В Качугском районе неплохие финансовые показатели, у района есть перспективы, которые заключаются в развитии сельхозпроизводства и туризма, - сказал Сергей Сокол на совещании в Качуге. - Тем не менее, есть отток населения, и району необходима серьезная поддержка всех ветвей власти.

Участники совещания также обсудили ремонт и содержание дорог в районе. В 2020 году финансирование сократилось по сравнению с прошлым годом – с 69 млн рублей до 41 млн рублей. Между тем, по этим дорогам курсируют школьные автобусы. Требуется также ремонт и реконструкция 12 деревянных мостов.

- Муниципалитеты должны получать больше поддержки в решении задач, касающихся развития инфраструктуры и строительства социально значимых объектов, – подытожил Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU