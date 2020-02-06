2020-02-06T10:01:24+03:00
Общество

Глобальный ехор станцуют в Иркутске 24 февраля у «Труда»

Сагаалган наступает в 2020 году 24 февраля
Яна ЛИСИНА
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Глобальный ехор станцуют в Иркутске 24 февраля у «Труда».Глобальный ехор станцуют в Иркутске 24 февраля у «Труда».Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Белый месяц в Иркутске традиционно отметят глобальным ехором. К танцу дружбы может присоединиться каждый. Ехор пройдет 24 февраля в 18 часов на площади у дворца спорта «Труд».

- Большой ехор символизирует единение народа, сохранение традиций и встречу весны, - сообщили в Центре культуры коренных народов Прибайкалья. - В день встречи Сагаалгана вас ждет поздравление с наступлением Белого месяца от Зорикто ламы – настоятеля Усть-Ордынского дацана.

Также гости смогут увидеть и поучаствовать в обряде «Далга» - традиционный буддийский молебен, призывающий благополучие и устраняющий несчастья в Новом году.

Кроме того, во время белого месяца запланировано много мероприятий. Так, 28 февраля состоится концерт ансамбля песни и танца «Улаалзай» «Здравствуй, Белый месяц!» в театре юного зрителя им. А.А. Вампилова. А 14 марта - гала-концерт «В сиянии Белого месяца» в музыкальном театр имени Н.М. Загурского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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