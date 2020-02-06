Прокуратура оспаривает права бизнесмена на 800 гектаров земель на побережье Чивыркуйского залива

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:00:50+03:00

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Земельный спор возник между крупным иркутским предпринимателем и природоохранной прокуратурой. Как оказалось, бизнесмен оформил в частную собственность и поставил на кадастровый учет участок площадью 860 гектаров на побережье Байкала. Прокуратура считает, что действия предпринимателя незаконны. Земля является уникальной природной территорией.

- В состав спорных земель вошли водно-болотные угодья, акватория реки Исток, озера Малый Арангатуй и Чивыркуйского залива Байкала, - сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. - Было принято решение, что участок необходимо вернуть в государственную собственность.

Но суд не согласился с доводами прокурора. Так как четких границ водных объектов определить невозможно, доказать, что бизнесмен незаконно владеет землей, прилегающей к водоемам, нельзя. Сейчас решение оспаривается прокуратурой в Верховном суде республики Бурятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU