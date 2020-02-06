Агитационный поезд "Эшелон Победы" отправится из Иркутска в Екатеринбург 26 апреля

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:44:08+03:00

В январе прошлого года через Иркутск уже проходил состав с танками Т-34 из Лаоса - теперь нам вновь предстоит встретить мощные военные машины Фото: Министерство обороны РФ

В его состав войдут платформы с военной техникой и вагон-музей с артефактами Великой Отечественной войны

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Год назад в Иркутск прибывал поезд с танками Т-34, которые привезли из Лаоса, и все желающие могли посмотреть на мощные военные машины. Совсем скоро иркутяне смогут увидеть еще один агитационный железнодорожный состав - на этот раз с артефактами и образцами военной техники периода Великой Отечественной войны. Поезд под названием "Эшелон Победы" отправится из Иркутска 26 апреля. Его пункт назначения - Екатеринбург, в который состав прибудет 8 мая.

- Агитационный поезд будет останавливаться во всех крупных городах на своем пути, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа минобороны России. - В их число войдут Красноярск, Новосибирск, Омск,Тюмень, Челябинск, Уфа, Самара, Пенза, Саранск, Казань, Ижевск и Пермь. Протяженность маршрута - 4044 километра.

Что же ждет иркутян,которые придут посмотреть на агитпоезд "Эшелон Победы" 26 апреля? Они увидят образцы военной техники, посетят вагон-музей с экспонатами периода Великой Отечественной войны. Также можно ожидать экскурсий по выставке и большой концертной программы.

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ИСТОЧНИК KP.RU