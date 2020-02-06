Усольчанин поджег автомобиль своего знакомого из-за ревности

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:42:26+03:00

За это ему грозит до 5 лет лишения свободы

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- Алло, полиция? Приезжайте, скорее, мою "Тойоту" подожгли!

Такой звонок поступил на пульт диспетчера в одном из отделений полиции города Усолье-Сибирское около месяца назад. Мужчина оставил свою машину на парковке возле многоквартирного дома. Он думал, что там она будет в безопасности, но ошибался. Его "ласточку" подожгли прямо под окнами многоэтажки.

- Сумма ущерба от поджога иномарки составил 80 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

И владелец машины, и сами полицейские ломали голову: кто мог решиться на такой дерзкий проступок? Ведь никаких улик нарушитель не оставил.Затем следователи попросили потерпевшего вспомнить, с кем у него в последнее время возникали конфликты.

И тут владелец сожженной машины вспомнил, что накануне повздорил с 25-летним усольчанином на почве ревности. И вспыльчивый герой-любовник решил отомстить сопернику, подпалив его автомобиль. На него уже завели уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества - ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU