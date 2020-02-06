2020-02-06T14:48:03+03:00
Происшествия

Бывшего директора комбината питания из Иркутска подозревают в краже 50 миллионов рублей

Проворачивать преступную схему "на молоке" руководителю помогали жена и знакомый [видео]
Виктория ГЕРКО
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Около 50 миллионов рублей украл бывший директор комбината питания из Иркутска.Около 50 миллионов рублей украл бывший директор комбината питания из Иркутска.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Директору комбината питания грозит реальный срок за мошенничество. Помогали ему в афере жена и знакомый. Втроем они разработали преступную схему: закупать молоко для комбината у подконтрольных фирм по завышенной стоимости. Причем делали это неоднократно.

- Руководителю и его сообщникам удалось украсть около 50 миллионов рублей за 4 года. Бывший директор, его супруга и знакомый, который участвовал в мошенничестве, задержаны, - сообщили пресс-службах СУ СК и ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

5 февраля решением Кировского районного суда бывший руководитель комбината питания заключен под стражу до 9 марта. Его супруга находится под домашним арестом, а третьему участнику преступной схемы находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео задержания бывшего директора комбината питания из Иркутска. Видео: пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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