Росгвардейцы задержали мужчину, который ограбил магазин спорттоваров в Ангарске
Накануне бойцы Росгвардии патрулировали один из районов Ангарска, и не замечали ничего необычного. Но внезапно им поступил тревожный сигнал: кто-то ограбил магазин спорттоваров в торговом центре неподалеку. Силовики тут же поспешили на место происшествия.
- Оказалось, что неизвестный вошел в отдел спортивной одежды и украл вещи, стоимость которых составляла более 7 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.
Изучив особые приметы нарушителя, сотрудники МВД начали проверять все магазины в торговом центре в надежде, что грабитель не успел покинуть здание. К слову, поиски продлились недолго: злоумышленника нашли буквально в соседнем отделе и задержали. Также у него забрали все похищенные вещи, которые он даже не успел спрятать. Росгвардейцы отвели нарушителя в полицию, где он будет ждать дальнейшего расследования.
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ИСТОЧНИК KP.RU