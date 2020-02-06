2020-02-06T12:24:59+03:00
Происшествия

Росгвардейцы задержали мужчину, который ограбил магазин спорттоваров в Ангарске

Он украл спортивную одежду на сумму более 7 тысяч рублей
Анна ПОПОВА
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Росгвардейцы задержали мужчину, который ограбил магазин спорттоваров в АнгарскеРосгвардейцы задержали мужчину, который ограбил магазин спорттоваров в АнгарскеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Накануне бойцы Росгвардии патрулировали один из районов Ангарска, и не замечали ничего необычного. Но внезапно им поступил тревожный сигнал: кто-то ограбил магазин спорттоваров в торговом центре неподалеку. Силовики тут же поспешили на место происшествия.

- Оказалось, что неизвестный вошел в отдел спортивной одежды и украл вещи, стоимость которых составляла более 7 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.

Изучив особые приметы нарушителя, сотрудники МВД начали проверять все магазины в торговом центре в надежде, что грабитель не успел покинуть здание. К слову, поиски продлились недолго: злоумышленника нашли буквально в соседнем отделе и задержали. Также у него забрали все похищенные вещи, которые он даже не успел спрятать. Росгвардейцы отвели нарушителя в полицию, где он будет ждать дальнейшего расследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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