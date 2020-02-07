Прогноз погоды 7 февраля в Иркутске: днем -6…-8

7 Февр. 2020 2020-02-07T03:28:44+03:00

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В Иркутске в пятницу, 7 февраля, ожидается переменная облачность. Снега синоптики не прогнозируют. Ветер дует юго-восточный со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха за окном утром -15…-17. Днем столбики уличных термометров покажут -6…-8.

- По области также переменная облачность, местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе «гуляет» юго-западный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температур воздуха в Приангарье в пятницу утром -15…-20, при прояснении -25…-30. В западных и северо-западных районах Иркутской области при облачной погоде метеорологи обещают -6…-11, днём -7…-12, при малооблачной погоде +2…-3, в северных и верхнеленских районах при облачной погоде -16…-22.

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