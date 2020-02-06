2020-02-06T13:03:43+03:00
Общество

Мошенники обманули четверых братчан, представляясь сотрудниками банка и продавцами

В общей сложности аферисты украли у них около 400 тысяч рублей
Анна ПОПОВА
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Мошенники обманули четверых братчан, представляясь сотрудниками банка и продавцамиМошенники обманули четверых братчан, представляясь сотрудниками банка и продавцамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Накануне в Братске вновь активизировались мошенники, которые не прочь подзаработать на доверчивости некоторых людей. За последнее время за помощью к полицейским обратились четверо обманутых жителей северного города.

- В общей сложности потерпевшие потеряли около 400 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Аферисты обманывали своих жертв, представляясь сотрудниками банка или продавцами на открытых интернет-площадках.

Например, 57-летняя жительница Братска рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что с ее карты кто-то хочет похитить деньги, и, чтобы этого избежать, женщина должна была снять 135 тысяч рублей и частями перевести на указанный счет. После того,как она перевела нужную сумму, связь с сотрудником банка прервалась. Похожим образом лишилась более 200 тысяч рублей и 35-летняя братчанка, которая сообщила лжебанкирам данные своей карты, в том числе и пин-код.

Еще двое жителей северного города лишились денег во время покупок в интернете. 18-летняя девушка хотела купить смартфон на сайте бесплатных объявлений, связалась с продавцом и перевела ему 35 тысяч рублей. Но потом выяснилось, что она по ошибке совершила заказ на сайте-двойнике, и ее деньги ушли прямо в руки к мошенникам.

43-летний братчанин также хотел скоротать время и совершить быструю покупку в интернете. Он увидел на просторах всемирной паутины объявление о продаже спортинвентаря. Нашел продавца, договорился о цене и перевел ему 25 тысяч рублей. И, как только аферист получил нужную сумму, он перестал отвечать на звонки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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