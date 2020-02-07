2020-02-07T04:14:16+03:00
Общество

В тюремную больницу пытались провезти 42 сотовых телефонов в Иркутской области

Протокол о нарушении отправлен мировому судье
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
В тюремную больницу пытались провезти 42 сотовых телефонов в Иркутской области. Фото: ГУФСИН РФ по Иркутской областиВ тюремную больницу пытались провезти 42 сотовых телефонов в Иркутской области. Фото: ГУФСИН РФ по Иркутской области
Изменить размер текста:

В лечебно-исправительное учреждение-27 в городе Вихоревка в Иркутской области (там проходят лечение осужденные заключенные больные активными формами туберкулеза – прим.авт.) накануне водитель автомобиля Тойота Марк 2 пытался провезти запрещенные предметы. Сотрудники оперативного отдела задержали его для проверки на контрольно-пропускном пункте.

- При осмотре в машине были найдены 42 сотовых телефона, 22 сим-карты, 27 зарядных устройств, 12 батарей для сотовых телефонов, а также 6 пачек сухих дрожжей, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.

Все это тут же было изъято. Сотрудники отдела безопасности составили протокол о нарушении и отправили его мировому судье, который вынесет решение.

Читайте также:

Усольчанин поджег автомобиль своего знакомого из-за ревности. За это ему грозит до 5 лет лишения свободы (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Закрыты на карантин все школы Ангарска и Усть-Кута в Иркутской области
В тюремную больницу пытались провезти 42 сотовых телефонов в Иркутской области
Прогноз погоды 7 февраля в Иркутске: днем -6…-8
Мошенники обманули четверых братчан, представляясь сотрудниками банка и продавцами
Росгвардейцы задержали мужчину, который ограбил магазин спорттоваров в Ангарске
Бывшего директора комбината питания из Иркутска подозревают в краже 50 миллионов рублей
Усольчанин поджег автомобиль своего знакомого из-за ревности
Агитационный поезд "Эшелон Победы" отправится из Иркутска в Екатеринбург 26 апреля
Прокуратура оспаривает права бизнесмена на 800 гектаров земель на побережье Чивыркуйского залива
Глобальный ехор станцуют в Иркутске 24 февраля у «Труда»
Сергей Сокол: муниципалитеты должны получать больше поддержки в вопросах строительства и ремонта соцобъектов
Иркутянин расплатился с долгами, чтобы продать свое парковочное место
Опасных насекомых нашли в зеленом салате, привезенном из Китая в Иркутск
В Иркутске осудили банду, которая печатала деньги и продавала наркотики
Очень хотел покурить: ангарчанин украл 223 пачки сигарет из киоска
Пожар в центре Иркутска: спасатели в дыму искали людей, четверо спасены
Чтобы коллеги не узнали: сибирячка погасила всю сумму кредита, когда приставы сообщили, что придут к ней на работу