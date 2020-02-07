В тюремную больницу пытались провезти 42 сотовых телефонов в Иркутской области
В лечебно-исправительное учреждение-27 в городе Вихоревка в Иркутской области (там проходят лечение осужденные заключенные больные активными формами туберкулеза – прим.авт.) накануне водитель автомобиля Тойота Марк 2 пытался провезти запрещенные предметы. Сотрудники оперативного отдела задержали его для проверки на контрольно-пропускном пункте.
- При осмотре в машине были найдены 42 сотовых телефона, 22 сим-карты, 27 зарядных устройств, 12 батарей для сотовых телефонов, а также 6 пачек сухих дрожжей, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
Все это тут же было изъято. Сотрудники отдела безопасности составили протокол о нарушении и отправили его мировому судье, который вынесет решение.
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