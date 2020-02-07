2020-02-07T05:32:20+03:00
Общество

Закрыты на карантин все школы Ангарска и Усть-Кута в Иркутской области

В Иркутске карантин введен в 16 школах
Мария КНЯЗЕВА
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Обучение в школах, закрытых на карантин в Иркутской области, будет проводиться дистанционноОбучение в школах, закрытых на карантин в Иркутской области, будет проводиться дистанционноФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 7 февраля в Ангарске и с 6 числа в Усть-Куте во всех школах введен карантин. Ученики отправлены на домашнее обучение. Всему виной ОРВИ, а точнее рост количества заболевших.

- В Ангарске за текущую неделю эпидпорог был превышен на 18,1 %, - сообщает администрация Ангарского городского округа. - Положительный темп прироста отмечается у детей от 3 до 6 лет – 60,1 % и с 7 до 14 лет – 66,8 %. Карантин в школах начнется 7 февраля и закончится 13 числа.

Заниматься ученики будут дистанционно через Интернет. Не будет занятий и в муниципальных учреждениях дополнительного образования, а в садиках каждое утро будут проводить медосмотр дошколят. Принимать в группу будут ребятишек без признаков простуды.

В Усть-Куте карантин начался еще вчера, 6 февраля. Объявлен он также на неделю.

- Для обучающихся 2-11 классов образовательный процесс организован с использование электронной почты, SМS-информирования, мессенджеров Skype, Viber, - сообщает пресс-служба Управления образованием Усть-Кутского муниципального образования.

Первоклашкам, которым по статусу положено больше отдыхать, никаких заданий в Усть-Куте высылать не будут. У них были намечены дополнительные каникулы в феврале – с 15 числа, их просто перенесли на период с 6.02 до 16.02.

В Иркутске на карантин закрыты полностью 16 школ - СОШ №№26, 38, 8, 29, 3, 12, 49, 65, 17, 69, 18, 57, 14, 2, лицей №2 и гимназия №44. Как рассказали "КП" в администрации города, ученики еще 328 классов в 35 образовательных учреждениях также в данный момент не ходят на уроки. В детсадах столицы Приангарья на карантин закрыты отдельные группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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