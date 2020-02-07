2020-02-07T07:10:02+03:00
Происшествия

180 человек эвакуировали во время пожара в общежитии в Тулуне

Причиной возгорания оказался матрац, который загорелся в одной из комнат
Анна ПОПОВА
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180 человек эвакуировались во время пожара в общежитии в Тулуне180 человек эвакуировались во время пожара в общежитии в ТулунеФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Общежитие аграрного техникума в Тулуне загорелось вечером 6 февраля. На место происшествия прибыли несколько подразделений пожарной охраны со специальной техникой. К моменту прибытия спасателей из горящего здания самостоятельно выбрались 180 человек.

- Пожар начался в одной из комнат на 5 этаже - именно оттуда и шло задымление, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - На его тушение ушло несколько минут. В итоге комната оказалась полностью закопчена. К счастью, никто не пострадал.

Причиной возгорания оказался включенный в розетку обогреватель. Жилец оставил его без присмотра, через некоторое время произошло короткое замыкание, из-за чего и вспыхнул матрац, который находился рядом с отопительным прибором. Сотрудники МЧС будут проводить проверку по факту пожара в общежитии. Виновник будет наказан, а с персоналом проведут внеплановый инструктаж по правилам пожарной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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