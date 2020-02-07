Восемь жилых домов в Академгородке Иркутска отключили от отопления
Авария произошла на теплотрассе в Академгородке. Сейчас на месте работает аварийно-ремонтная бригада. ЧП произошло около 7 часов утра. Восемь многоквартирных домов отключены от отопления.
- Отопления дадут около восьми вечера 7 февраля, - уточнили «КП» в аварийно-диспетчерской службе управляющей компании, которая обслуживает эти дома.
Тепла нет в домах №325, 325а, 327, 327а, 327б, 327в, 329 и 333.
О причинах аварии не сообщается.
А в это время 180 человек эвакуировали во время пожара в общежитии в Тулуне. Причиной возгорания оказался включенный в розетку обогреватель. Произошло короткое замыкание, из-за чего и вспыхнул матрац в одной из комнат.
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ИСТОЧНИК KP.RU