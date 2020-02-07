2020-02-07T08:27:19+03:00
Общество

Современный спорткомплекс построят в 2020 году в Жигаловском районе

Строительство объекта – на контроле Заксобрания Иркутской области
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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В рамках парламентского контроля председатель Заксобрания Сергей Сокол и депутаты Ирина Синцова и Артем Лобков посетили стройплощадку спортивно-оздоровительного комплекса в селе Знаменка Жигаловского района.

- В селе работает единственная на территории района средняя школа, в которой нет спортивного зала, - сказал Сергей Сокол. - Поэтому остро стоял вопрос строительства спорткомплекса. Объект должен быть построен качественно и сдан в срок.

Здание будет каркасным с игровым залом площадью более 384 кв. м. В нем разместятся раздевалки, тренажерный зал, тренерская, медкабинет, а также туалеты и душевые. Для маломобильных посетителей предусмотрены пандусы. Ввести в эксплуатацию спорткомплекс планируют в этом году.

По словам мэра района Игоря Федоровского, знаменские спортсмены являются одними из сильнейших в Жигаловском районе. Строительство комплекса будет содействовать развитию спорта в районе.

Кроме того, в Знаменке депутаты посетили школу и детский сад. Образовательным учреждениям требуется капитальный ремонт. Здания полностью изношены. Есть и проблема со спутниковым интернетом. На его оплату тратится каждый месяц 7 тысяч рублей.

- В послании Президент страны подчеркнул, что в 2021 году все школы должны получить уже не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет, - сказал спикер. - Мы обязательно должны решить эту проблему, а также рассмотрим вопрос капремонта школы или строительства нового здания.

Также парламентарии посетили местный клуб. В нем занимаются около 350 человек разного возраста. Опять же нужен ремонт.

- Нам важно не просто знать о проблеме, но и своими глазами увидеть школу или клуб, пообщаться с жителями села, чтобы понять, насколько остро стоят вопросы, – заключил Сергей Сокол. – Мы видим, люди хотят здесь жить, но им недоступно то, что является частью жизни современного человека: в поселке нет сотовой связи, отсутствуют аптека и спортивный зал. Очевидно, что подход к территории должен быть другой, тем более с учетом развития Ковыктинского месторождения и появления новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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