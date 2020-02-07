2020-02-07T09:06:21+03:00
Происшествия

Житель Бурятии получил условный срок за избиение женщины-полицейского

Он возвращался с военной службы на поезде, где напился и вел себя неприлично
Анна ПОПОВА
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Житель Бурятии получил условный срок за избиение женщины-полицейскогоЖитель Бурятии получил условный срок за избиение женщины-полицейскогоФото: Андрей КОПАЛОВ
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Накануне Железнодорожный суд Хабаровска вынес приговор жителю Бурятии, который избил женщину-полицейского. Это произошло в июне прошлого года. Молодой человек отслужил в армии, и возвращался домой на поезде. К слову, отметить свое возвращение он решил с размахом, напившись спиртных напитков прямо в вагоне.

- Дебошир начал вести себя неприлично и в нетрезвом виде приставал к другим пассажирам, нарушая их покой, - сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте.

В дело решили вмешаться сотрудники транспортной полиции. Они задержали выпившего нарушителя и собрались было снять его с поезда, чтобы передать в руки сотрудникам МВД. Однако молодой человек не собирался подчиняться блюстителям порядка, и решил отбиться от них силой. И он начал избивать женщину-полицейского, которая пыталась его удержать. Этот проступок не помог ему сбежать от закона, а, наоборот, только усугубил наказание.

На суде дебошир так и не признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с дополнительным испытательным сроком в 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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