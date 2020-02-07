Под суд пойдут трое сельчан за поджог дома директора нацпарка в Бурятии

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:53:22+03:00

Группа лиц предстанет перед судом за поджог жилого дома в Тункинском районе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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До пяти лет лишения свободы грозит троим жителям Тункинского района Бурятии за поджог. По версии следствия, в апреле 2016 года они подожгли дом директора национального парка «Тункинский». Тем самым они причинили ему большой материальный ущерб, который оценили в 5 млн. рублей.

- Уголовное дело направлено в Тункинский районный суд для рассмотрения, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Теперь уже подсудимые обвиняются по статье «умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога».

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ИСТОЧНИК KP.RU