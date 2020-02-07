2020-02-07T12:19:05+03:00
Общество

Владелец магазина в Иркутске заплатил штраф за нарушение условий хранения мяса

На прилавках свинина и баранина продавалась без маркировки и сроков годности
Анна ПОПОВА
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Владелец магазина в Иркутске заплатил штраф за нарушение условий хранения мясаВладелец магазина в Иркутске заплатил штраф за нарушение условий хранения мясаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Сотрудники прокуратуры вместе с работником ветеринарной службы провели проверку одного из магазинов Иркутска, и нашли несколько нарушений в его работе. Все они были связаны с неправильным хранением мясной продукции. На прилавках лежали соленое свиное сало, фарш и баранина, на которых не было ни маркировки, ни сроков годности, а условия их хранения оставляли желать лучшего.

- Ветеринарных документов на эти мясные продукты у индивидуального предпринимателя также не оказалось, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Употребление в пищу такого сала и мяса неизвестного происхождения могло причинить вред здоровью покупателей, которые бы решились его приготовить и попробовать. Поэтому прокуратура обратилась в Арбитражный суд Иркутской области, чтобы наказать владельца магазина. В итоге индивидуальному предпринимателю назначили штраф в размере 33 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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