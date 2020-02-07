Проезд по улице Польских Повстанцев в Иркутске ограничат 10 февраля

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:31:33+03:00

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Внимание, автомобилисты! Совсем скоро рабочие на несколько дней частично перекроют проезд по одной из центральных улиц Иркутска. 10 февраля соответствующие дорожные знаки появятся на улице Польских Повстанцев в районе дома номер 3.

- Временное ограничение связано с тем, что именно в этом месте будут проводить аварийные работы на участке тепловых сетей, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Но неудобства автомобилистам нашего города придется терпеть недолго - всего 5 дней. Уже 14 февраля проезд откроют вновь, и тогда все водители смогут спокойно пересечь улицу Польских Повстанцев. Ну а пока призываем вас планировать свой маршрут заранее и по возможности избегать участков дорог с ограниченным движением. В противном случае вы рискуете попасть в возможную пробку.

ИСТОЧНИК KP.RU