Проезд по улице Польских Повстанцев в Иркутске ограничат 10 февраля
Внимание, автомобилисты! Совсем скоро рабочие на несколько дней частично перекроют проезд по одной из центральных улиц Иркутска. 10 февраля соответствующие дорожные знаки появятся на улице Польских Повстанцев в районе дома номер 3.
- Временное ограничение связано с тем, что именно в этом месте будут проводить аварийные работы на участке тепловых сетей, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
Но неудобства автомобилистам нашего города придется терпеть недолго - всего 5 дней. Уже 14 февраля проезд откроют вновь, и тогда все водители смогут спокойно пересечь улицу Польских Повстанцев. Ну а пока призываем вас планировать свой маршрут заранее и по возможности избегать участков дорог с ограниченным движением. В противном случае вы рискуете попасть в возможную пробку.
ИСТОЧНИК KP.RU