7 Февр. 2020 2020-02-07T13:32:14+03:00

83-летняя пенсионерка живет в ветхом доме в Чунском районе: следователи начали проверку Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Иркутские следователи приступили к выяснению причин проживания 83-летней пенсионерки из Чунского района в плохих жилищных условиях. Проводя мониторинг СМИ, сотрудники СК увидели репортаж о бабушке, которая несколько лет живет в ветхом доме. При этом здание вообще не пригодно для этого и представляет реальную опасность для здоровья женщины.

- Начата доследственная проверка по статье «Халатность», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Также следователи проверят сотрудников поселковой администрации и социальных служб по оказанию должного внимания пенсионерке и дадут оценку их действиям или бездействиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU