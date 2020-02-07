2020-02-07T13:32:14+03:00
Общество

83-летняя пенсионерка живет в ветхом доме в Чунском районе: следователи начали проверку

СК проверит действия сотрудников поселковой администрации
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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83-летняя пенсионерка живет в ветхом доме в Чунском районе: следователи начали проверку83-летняя пенсионерка живет в ветхом доме в Чунском районе: следователи начали проверкуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Иркутские следователи приступили к выяснению причин проживания 83-летней пенсионерки из Чунского района в плохих жилищных условиях. Проводя мониторинг СМИ, сотрудники СК увидели репортаж о бабушке, которая несколько лет живет в ветхом доме. При этом здание вообще не пригодно для этого и представляет реальную опасность для здоровья женщины.

- Начата доследственная проверка по статье «Халатность», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Также следователи проверят сотрудников поселковой администрации и социальных служб по оказанию должного внимания пенсионерке и дадут оценку их действиям или бездействиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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