7 Февр. 2020 2020-02-07T14:12:25+03:00

Стало плохо за рулем: водитель легковушки пробил ограждение на улице Баррикад в Иркутске. Фото: "ДТП 38RUS"

Изменить размер текста: A A

Протаранил ограждение и едва не вылетел на тротуар водитель легковушки из Иркутска. Авария произошла днем, 7 февраля на улице Баррикад, прямо напротив следственного изолятора. Удар был такой силы, что передняя часть автомобиля превратилась в груду искореженного металла. На место ДТП прибыли карета скорой помощи и два пожарных автомобиля.

- По предварительной информации, водителю легкового авто стало плохо за рулем и он, выехав с дороги, протаранил ограждение, - сообщили «КП-Иркутск» в отделе пропаганды ГИБДД «Иркутское». – Медики оказали мужчине всю необходимую помощь.

Точные причины аварии продолжают выяснять инспекторы ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продал три автомобиля после развода: иркутянина обязали выплатить бывшей жене 667 тысяч рублей (Подробности)

Погоня со стрельбой в Иркутске: полицейский три километра проехал на крыше автомобиля, чтобы задержать барсеточников (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU