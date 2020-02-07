2020-02-07T14:12:25+03:00
Происшествия

Стало плохо за рулем: водитель легковушки пробил ограждение на улице Баррикад в Иркутске

Авария произошла напротив следственного изолятора
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Стало плохо за рулем: водитель легковушки пробил ограждение на улице Баррикад в Иркутске. Фото: "ДТП 38RUS"Стало плохо за рулем: водитель легковушки пробил ограждение на улице Баррикад в Иркутске. Фото: "ДТП 38RUS"
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Протаранил ограждение и едва не вылетел на тротуар водитель легковушки из Иркутска. Авария произошла днем, 7 февраля на улице Баррикад, прямо напротив следственного изолятора. Удар был такой силы, что передняя часть автомобиля превратилась в груду искореженного металла. На место ДТП прибыли карета скорой помощи и два пожарных автомобиля.

- По предварительной информации, водителю легкового авто стало плохо за рулем и он, выехав с дороги, протаранил ограждение, - сообщили «КП-Иркутск» в отделе пропаганды ГИБДД «Иркутское». – Медики оказали мужчине всю необходимую помощь.

Точные причины аварии продолжают выяснять инспекторы ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Стало плохо за рулем: водитель легковушки пробил ограждение на улице Баррикад в Иркутске
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