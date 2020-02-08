2020-02-08T04:33:37+03:00
Спорт

Хоккей с мячом: матч «Сибсканы» и «Водника» 1999 года воссоздали в Иркутске

Хоккеисты «Байкал-Энергии» сыграли против «Водника» в зеленой сибскановской форме, встреча завершилась вничью [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Хоккей с мячом: матч «Сибсканы» и «Водника» 1999 года воссоздали в ИркутскеХоккей с мячом: матч «Сибсканы» и «Водника» 1999 года воссоздали в ИркутскеФото: Анна ПОПОВА
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В Иркутске воссоздали исторический матч по хоккею с мячом 1999 года. На матч регулярного чемпионата Суперлиги против «Водника», хоккеисты «Байкал-Энергии» вышли в зеленой форме. Почти в такой же в сезоне 1998-1999 тогда еще «Сибскана» играла против «Водника» в полуфинальной игре плей-офф. Та легендарная встреча собрала на стадионе «Труд» рекордную 31 тысячу болельщиков.

Хоккеисты "Байкал-Энергии" в зеленой сибскановской форме. Фото: Анна ПОПОВА

Хоккеисты "Байкал-Энергии" в зеленой сибскановской форме.Фото: Анна ПОПОВА

Встреча 7 февраля 2020 года собрала на «Труде» 7120 зрителей, которые увидели четыре забитых мяча в исполнении хоккеистов «Байкал-Энергии» и «Водника». На 13-й минуте счет в матче открыл лидер атак гостей Евгений Дергаев. Правда, уже через 7 минут наши парни восстановили равновесие после точного удара Владислава Кузнецова. Еще до перерыва хозяева сумели выйти вперед благодаря голу Руслана Тремаскина.

Во втором тайме иркутяне не смогли удержать победный счет. На 66-й минуте все тот же Евгений Дергаев отправил в ворота Григория Лапина второй мяч. Итог встречи: боевая ничья 2:2.

Несмотря на потерю очков любимой команды иркутские болельщики после игры пребывали в отличном настроении. Любой желающий смог сфотографироваться не только с хоккеистами «Байкал-Энергии», но и «Водника».

. Фото: Анна ПОПОВА

.Фото: Анна ПОПОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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