«На вас сглаз, давайте деньги»: иркутская пенсионерка отдала лжецелительнице 140 тысяч рублей

8 Февр. 2020 2020-02-08T05:53:27+03:00

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Иркутская пенсионерка из Ленинского района стала очередной жертвой аферистов. Схема мошенников выглядела классически. На улице Баймана к 78-летней женщине подошла незнакомка и представившись целительницей, сразу сказала ей, что на ней «сглаз», который можно снять. Вскоре к беседе присоединилась еще одна дама, которая начала благодарить целительницу за исцеление

Доверчивая иркутянка купилась на этот разыгранный спектакль, и согласившись на обряд, сняла деньги со сберегательной книжки и для ритуала передала аферисткам. Мошенницы завернули деньги в сверток, который попросили открыть через некоторое время. Не обнаружив накоплений, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенниц и пошла писать заявление в полицию. Сыщики изучили записи с камер видеонаблюдения, которая зафиксировала подозреваемых.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают их приметы. Первая женщина: на вид ей около 50-55 лет, рост 160-165 см., лицо круглое, плотного телосложения, щеки круглые. Была одета в вязаную серую шапку, шарф поверх верхней одежды, шубу или пальто темного цвета. Вторая: на вид 45-50 лет, рост 160-165 см., лицо круглое, плотного телосложения, щеки круглые. Была одета в вязаную серую шапку, темную куртку с мехом на капюшоне. Всех, кто их узнал, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU