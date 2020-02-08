Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова побежит спринт на этапе Кубка мира в Швеции
Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова вошла в состав сборной России и выступит на очередном этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет 8-9 февраля в шведском Фалуне. Итак, когда болеть за нашу спортсменку.
- 8 февраля российские спортсмены побегут индивидуальный спринт классическим стилем, - сообщили в пресс-службе федерации лыжных гонок России. – 9 февраля пройдет масс-старт свободным стилем.
В общем зачете Кубка мира Алиса Жамбалова сейчас занимает 39-ю строчку. Напомним, в 2018 году Алиса уже участвовала в Олимпийских играх в Пхенчхане. Тогда тренеры доверили ей участие в четырех стартах, что для новичка вполне неплохо. Но побороться за медали спортсменке не удалось.
Зато блеснула наша лыжница на Универсиаде 2019 в Красноярске, став там четырехкратной чемпионкой.
ДОСЬЕ «КП»
Алиса ЖАМБАЛОВА
Родилась: 13 сентября 1994 года в пос. Саган-Нур, Бурятия.
Достижения: серебряный призер чемпионата России в эстафете (2014), серебряный призер чемпионата мира среди юниоров в эстафете и бронзовый в скиатлоне (2013, 2014) Четырехкратная чемпионка Универсиады 2019.
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