8 Февр. 2020 2020-02-08T07:24:51+03:00

Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова побежит спринт на этапе Кубка мира в Швеции. Фото: пресс-служба федерации лыжных гонок России.

Изменить размер текста: A A

Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова вошла в состав сборной России и выступит на очередном этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет 8-9 февраля в шведском Фалуне. Итак, когда болеть за нашу спортсменку.

- 8 февраля российские спортсмены побегут индивидуальный спринт классическим стилем, - сообщили в пресс-службе федерации лыжных гонок России. – 9 февраля пройдет масс-старт свободным стилем.

В общем зачете Кубка мира Алиса Жамбалова сейчас занимает 39-ю строчку. Напомним, в 2018 году Алиса уже участвовала в Олимпийских играх в Пхенчхане. Тогда тренеры доверили ей участие в четырех стартах, что для новичка вполне неплохо. Но побороться за медали спортсменке не удалось.

Зато блеснула наша лыжница на Универсиаде 2019 в Красноярске, став там четырехкратной чемпионкой.

ДОСЬЕ «КП»

Алиса ЖАМБАЛОВА

Родилась: 13 сентября 1994 года в пос. Саган-Нур, Бурятия.

Достижения: серебряный призер чемпионата России в эстафете (2014), серебряный призер чемпионата мира среди юниоров в эстафете и бронзовый в скиатлоне (2013, 2014) Четырехкратная чемпионка Универсиады 2019.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец лыжницы из Бурятии Алисы Жамбаловой, завоевавшей 4 золота Универсиады 2019: «Теперь жду победы на Олимпиаде» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU