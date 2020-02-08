2020-02-08T10:28:39+03:00
Происшествия

Десять ударов ножом в туалете: старатель из Бурятии зарезал коллегу

Суд приговорил преступника к 9 годам колонии
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Десять ударов ножом в туалете: старатель из Бурятии зарезал коллегу. Фото: СУ СК России по БурятииДесять ударов ножом в туалете: старатель из Бурятии зарезал коллегу. Фото: СУ СК России по Бурятии
Изменить размер текста:

Трагедия на территории базы возле общежития для старателей в Таксимо, разыгралась в октябре 2019 года. Все началось вечером, 24 октября, когда в общежитие после вахты приехали бригады нескольких горнодобывающих предприятий. Утром им нужно было отбывать поездом по домам. А с вечера работники решили собраться компанией и выпить.

Ночью между двумя компаниями с разных приисков произошла потасовка из-за давнего конфликта. После драки, проигравшая группа, решила ретироваться. Избитые мужчины убежали, но один из них все же захотел вернуться, чтобы отомстить оппонентам. Он взял нож, вернулся к общежитию и стал ждать на улице , пока кто-нибудь из обидчиков выйдет. Вскоре на улице появился работник, который направился к уличному туалету. Мужчина пошел за ним, ворвался в дощатый туалет, и прямо там ударил обидчика 10 раз ножом в шею и грудь. Тот скончался на месте, а преступника задержали на следующий день. На днях он услышал приговор суда.

- Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, - сообщили в пресс-службе Муйского районного суда Бурятии. - Отбывать их он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того он заплатит потерпевшей стороне 800 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Десять ударов ножом в туалете: старатель из Бурятии зарезал коллегу
Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова побежит спринт на этапе Кубка мира в Швеции
«На вас сглаз, давайте деньги»: иркутская пенсионерка отдала лжецелительнице 140 тысяч рублей
Хоккей с мячом: матч «Сибсканы» и «Водника» 1999 года воссоздали в Иркутске
Стало плохо за рулем: водитель легковушки пробил ограждение на улице Баррикад в Иркутске
83-летняя пенсионерка живет в ветхом доме в Чунском районе: следователи начали проверку
Проезд по улице Польских Повстанцев в Иркутске ограничат 10 февраля
Владелец магазина в Иркутске заплатил штраф за нарушение условий хранения мяса
Сибирские журналисты и блогеры заявили более ста работ на конкурс «Ростелекома»
Под суд пойдут трое сельчан за поджог дома директора нацпарка в Бурятии
ТПП Восточной Сибири принимает заявки от предпринимателей на участие в конкурсе «Золотой Меркурий»
Житель Бурятии получил условный срок за избиение женщины-полицейского
Современный спорткомплекс построят в 2020 году в Жигаловском районе
Внимание, дачники и садоводы: в выпуске 18 февраля ищите пакетик с семенами
Восемь жилых домов в Академгородке Иркутска отключили от отопления