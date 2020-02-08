Десять ударов ножом в туалете: старатель из Бурятии зарезал коллегу

8 Февр. 2020 2020-02-08T10:28:39+03:00

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Трагедия на территории базы возле общежития для старателей в Таксимо, разыгралась в октябре 2019 года. Все началось вечером, 24 октября, когда в общежитие после вахты приехали бригады нескольких горнодобывающих предприятий. Утром им нужно было отбывать поездом по домам. А с вечера работники решили собраться компанией и выпить.

Ночью между двумя компаниями с разных приисков произошла потасовка из-за давнего конфликта. После драки, проигравшая группа, решила ретироваться. Избитые мужчины убежали, но один из них все же захотел вернуться, чтобы отомстить оппонентам. Он взял нож, вернулся к общежитию и стал ждать на улице , пока кто-нибудь из обидчиков выйдет. Вскоре на улице появился работник, который направился к уличному туалету. Мужчина пошел за ним, ворвался в дощатый туалет, и прямо там ударил обидчика 10 раз ножом в шею и грудь. Тот скончался на месте, а преступника задержали на следующий день. На днях он услышал приговор суда.

- Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, - сообщили в пресс-службе Муйского районного суда Бурятии. - Отбывать их он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того он заплатит потерпевшей стороне 800 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU