2020-02-08T13:48:38+03:00
Общество

Три новые ледовые переправы открыли в Иркутской области

Теперь в регионе открыты 53 переезда
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Три новых ледовых переправы открыли в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской областиТри новых ледовых переправы открыли в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
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Еще на три ледовые переправы стало больше в Иркутской области. На днях переезды открыли в Казачинско-Ленском районе на реках Домугда, Кутима, Моголь. Таким образом, в Приангарье на данный момент работают 53 переправы.

- Всего планируется к открытию 56 ледовых переправ, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Сейчас готовится к открытию переезд на остров Ольхон на Малом Море на Байкале.

Добавим, что до конца февраля закрытие ледовых дорог не планируется. Спасатели еще раз предупреждают сибиряков, что при соблюдении правил переезда по переправам они являются единственно безопасными местами для проезда автомобилей. Выезд на лед вне ледовых переправ запрещен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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