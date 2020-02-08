Сергей Сокол наградил победителей и участников «Лыжни России 2020»

8 Февр. 2020 2020-02-08T15:48:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 6 тысяч иркутян приняли участие в самом массовом спортивном событии года – «Лыжне России 2020», которая 8 февраля прошла в поселке Молодежный. После окончания гонки победителей и участников поприветствовал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол. Также участие в мероприятии приняли вице-спикер областного парламента Ольга Носенко и председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова.

- Как поклонник активного и здорового образа жизни я искренне рад, что интерес жителей области к «Лыжне России» только растет, - отметил Сергей Сокол. - А ведь этой традиции уже почти 40 лет! Уверен, каждый из вас сегодня зарядился здоровьем, бодростью и отличным настроением! Давайте и дальше сохраним этот запал, и через год так же дружно – вместе с семьями, коллегами, друзьями – выйдем на лыжню.

После гонки Сергей Сокол вручил призы победителям забега для самых маленьких среди мальчиков и среди девочек. Ими стали близнецы Степан и Варвара Косыгины. Глава парламента подарил брату и сестре больших плюшевых медведей. Добавим, что самым старшим участником в этом году стал ветеран Великой Отечественной войны 92-летний Константин Познянский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Лыжня России 2020" в Иркутске: самые яркие моменты гонки (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU