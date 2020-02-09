2020-02-09T04:57:12+03:00
Общество

Гороскоп от бурятских лам на 9 февраля: стрижка волос – к удаче

Зурхай 9 февраля: не рекомендуется отправляться в дорогу
Мария КНЯЗЕВА
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Гороскоп от бурятских лам на 9 февраля: стрижка волос – к удачеГороскоп от бурятских лам на 9 февраля: стрижка волос – к удачеФото: Яна ЛИСИНА
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Древняя астрология монголоязычных народов – Зурхай на каждый день составляют бурятские ламы. В воскресенье, 9 февраля, по их прогнозам 15-лунный день.

- Благоприятным день будет для людей, родившихся в Год дракона, - сообщается на сайте Буддийская традиционная Сангха России.

Сегодня хорошо закладывать фундамент дома, строить дом, начинать задуманное дело. Так, что если что-то давно откладываете в долгий ящик – подумайте, может, пришло время? Отлично было бы это воскресенье посвятить учебе и открыть вклад в банке, а еще скроить или сшить одежду себе или кому-то в подарок. Как уверяют бурятские ламы, 9 февраля подходит для принятия жестких решений в некоторых вопросах, а еще для новой прически: стрижка – к удаче.

Чего делать сегодня не стоит, по мнению буддистов, так это переезжать, менять место жительства, отдавать дочь в невесты и приводить невесту в дом. День не подходит для похорон и поминок, и путешествий: дорога сегодня – к плохим вестям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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