9 Февр. 2020 2020-02-09T06:10:13+03:00

Купила диплом в Интернете: факт подложного документа об образовании выявил прокурор в Иркутской области Фото: Александр ГЛУЗ

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Купила диплом о среднем специальном образовании и устроилась работать в центр детского творчества. Факт предоставления подложного документа был выявлен в Иркутской области при проверке прокуратурой образовательных учреждений Балаганского района.

- Установлено, что женщина приобрела документ посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. - Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Материалы проверки отправлены в полицию. Решается вопрос об уголовном преследовании «предпринимателей» по статье «Подделка официального документа» и в отношении самого «педагога» по статье «Использование заведомо подложного документа».

Прокуратура района провела проверку сайтов, обнаружены интернет-страницы, на которых размещена информация о продаже дипломов высших учебных заведений России, аттестатов средних и специальных образовательных учреждений.

- В Балаганский районный суд направлено 5 административных исков с требованиями о признании информации, размещенной на интернет-сайтах, запрещенной к распространению в Российской Федерации, - отмечают в Прокуратуре Приангарья.

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