Тойоту разорвало пополам: в ДТП с грузовиком погибли три человека

9 Февр. 2020 2020-02-09T07:00:38+03:00

ДТП в Черемховском районе Иркутской области: погибли три человека Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области на месте аварии работают спасатели и полицейские

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Авария на трассе Р-255 в Черемховском районе Иркутской области утром 9 февраля унесла жизни трех человек. В столкновении грузовика «Скания» и «Тойоты Камри» погибли водитель и два пассажира седана. От удара легковой автомобиль разорвало пополам, а кабина грузовика загорелась.

- Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сейчас выясняются, - рассказали «КП» в пресс-службе МВД России по Иркутской области. – Авария произошла в районе деревни Субботина около девяти утра.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Причины ДТП станут известны позже.

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