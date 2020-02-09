Умер Вячеслав Варлашов: Иркутск прощается с актером музтеатра – «графом Резановым»

9 Февр. 2020 2020-02-09T07:59:18+03:00

Заслуженный артист РФ ушел из жизни сегодня ночью. В марте ему бы исполнилось 62 года

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Печальные новости сообщили сегодня, 9 февраля, сотрудники Иркутского музыкального театра им. Н.М. Загурского. Этой ночью умер Вячеслав Варлашов – знаменитый иркутский «граф Резанов», Иуда из спектакля «Иисус Христос – суперзвезда».

- Вячеслав Варлашов – был артистом неукротимого темперамента, профессионал своего дела, которым по праву всегда гордился театр, - делятся коллеги актера. - Сильный и принципиальный человек.

Заслуженный артист РФ за время своего служения иркутскому зрителю исполнил более 40 ролей. Поражал своей способностью перевоплощаться, играл на сцене абсолютно разных персонажей – граф Резанов из «Юноны и Авось», Генри Хиггинс из спектакля «Моя прекрасная леди», Эдвин из постановки «Сильва», Генрих Айзенштейн из «Летучей мыши» и многие другие. Вячеслав Владимирович Варлашов не только радовал своим талантом сибиряков, но и не представлял свою жизнь без того, чтобы им делиться. Он вел актерский курс в Иркутском театральном училище. В музтеатре работают актеры, у которых Варлашов был руководителем.

Очень печально, что артист ушел из жизни так рано. Умер Вячеслав Варлашов на 62-ом году жизни.

- Когда и где пройдет панихида пока неизвестно, сообщим позже, - отмечают сотрудники Музыкального театра им. Н. М. Загурского.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Варлашова.

СПРАВКА «КП»

Вячеслав Владимирович Варлашов родился 19 марта 1958 года в городе Иваново. Учился в крупнейшем театральном вузе Европы – в ГИТИСе. Окончил его в 1987 году и был приглашен главным режиссером Иркутского театра музыкальной комедии Натальей Печерской в Иркутск. С тех пор началось его служение театру. За это время сыграл более 40 ролей в спектаклях музтеатра, был руководителем актерского курса в Иркутском театральном училище. В 2002 году Вячеславу Варлашову присвоено звание «Заслуженный артист России».

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