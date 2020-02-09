2020-02-09T08:37:45+03:00
Происшествия

Пилил деревья в нацпарке: полицейские задержали лесоруба в Тункинском районе

Он успел срубить три кубометра лиственницы
Мария КНЯЗЕВА
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Пилил деревья в нацпарке: полицейские задержали лесоруба в Тункинском районеПилил деревья в нацпарке: полицейские задержали лесоруба в Тункинском районеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Изъяли бензопилу и заготовленную древесину. С поличным накануне задержали черного лесоруба полицейские и сотрудники национального парка «Тункинский». Деляна была замечена в 25 км от села Шимки.

- 41-летний мужчина успел спилить три кубометра лиственницы, - сообщает пресс-служба МВД России в Республике Бурятия. – Ущерб от действий ранее судимого задержанного, нанесенный лесному фонду, составил 158 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи «Незаконная рубка лесных насаждений». «Дровосеку» грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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