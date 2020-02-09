2020-02-09T09:39:37+03:00
Общество

Карантин в школах Улан-Удэ: уже завтра, 10 февраля, на учебу идти не нужно

Карантина в детских садах – нет
Мария КНЯЗЕВА
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Карантин в школах Улан-Удэ: уже завтра, 10 февраля, на учебу идти не нужноКарантин в школах Улан-Удэ: уже завтра, 10 февраля, на учебу идти не нужноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Комитет по образованию администрации Улан-Удэ сообщил о том, что в школах города с 10 февраля будут приостановлены занятия. На уроки завтра идти не нужно, в образовательных учреждениях введен карантин.

- В Улан-Удэ за 4 дня 6-ой недели 2020 года зарегистрировано 2146 случаев ОРВИ, это выше 1.3 раза недельного эпидпорога, - сообщает мэрия Улан-Удэ на своей официальной странице в Инстаграм. – Превышены эпидпороги в возрастных группах от 3 до 6 лет в 1.3 раза, а от 7 лет до 14-ти в 1.8 раз.

Чтобы сократить распространение заболеваемости в столице республики, школьники с 10 числа будут сидеть дома. До какого числа продлится «отпуск» у учеников неизвестно, как сообщили власти, карантин продлится «до особого распоряжения». В детсадах карантина нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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