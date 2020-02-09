Овощебаза горит в Иркутске: пожар еще не локализован
Огромный столб черного дыма виден издалека. В Иркутске днем 9 февраля загорелась овощебаза на ул. Воровского в Жилкино. Сейчас пожар еще не локализован.
- Площадь пожара 30 на 30 кв.м, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Пострадавших нет. Горит утеплитель - пенопласт - между профлистами.
В данный момент там работают подразделения пожарной службы города. Причины возгорания, нанесенный огнем ущерб пока неизвестны.
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ИСТОЧНИК KP.RU