2020-02-09T12:40:16+03:00
Общество

С днем рождения, Андрей! Московский «Спартак» подписал контракт с футболистом Ещенко

Иркутянин выступает за клуб с 2016 года
Мария КНЯЗЕВА
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Московский «Спартак» подписал контракт с футболистом Андреем Ещенко из ИркутскаМосковский «Спартак» подписал контракт с футболистом Андреем Ещенко из ИркутскаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Карьера, о которой мальчишки, гоняющие мячи в иркутских дворах, пока только мечтают. Уроженец Иркутска Андрей Ещенко вот уже несколько лет играет за московский «Спартак». За эту команду в качестве защитника Андрей выступает с 2016 года. Сегодня руководство «Спартака» в Твиттере клуба написали прекрасную новость, что контракт с Ещенко продлен.

- Поздравляем Андрея Ещенко с днем рождения и подписанием нового контракта с красно-белыми! – гласит пост. - Защитник «Спартака», которому сегодня исполнилось 36 лет, заключил с нашим клубом новое трудовое соглашение. Оно будет действовать до лета 2021 года.

СПРАВКА «КП»

Андрей Олегович Ещенко родился 9 февраля 1984 года в Иркутске. Начинал карьеру спортсмен в местном клубе «Звезда», потом были такие известные клубы как киевское и московское «Динамо», московский «Локомотив», махачкалинское «Анжи», краснодарская «Кубань». О родном городе футболист не забывает: в 2019 году провел в столице Приангарья детский турнир по футболу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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