2020-02-09T14:19:15+03:00
Общество

Чемпионами России по хоккею с мячом среди женских команд стали иркутянки из «Рекорда»

На втором месте в турнирной таблице также иркутская команда «Сибскана»
Мария КНЯЗЕВА
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Чемпионами России по хоккею с мячом среди женских команд стали иркутянки из «Рекорда»Чемпионами России по хоккею с мячом среди женских команд стали иркутянки из «Рекорда»Фото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 9 февраля, завершился чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд, который стартовал в Иркутске 4 числа. В финале встретились команда «Рекорд» из Иркутска и сборная из Свердловской области. Завершающая игра прошла на стадионе «Рекорд» в Иркутске.

- Иркутская команда выиграла со счетом 11:1, - сообщает Федерация хоккея с мячом России. – По результатам пяти туров чемпионата «Рекорд» набрал 15 очков и оказался на первой строчке турнирной таблице.

На втором месте оказалась также команда из Иркутска «Сибскана». На третьем месте с результатом 9 очков – сборная Московской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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