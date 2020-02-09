2020-02-09T15:13:59+03:00
Спорт

БК Иркут обыграл Динамо Магнитогорск в дополнительное время

Иркутяне победили лидеров группы Б с разницей в одно очко
Анна ПОПОВА
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БК Иркут обыграл Динамо Магнитогорск в дополнительное времяБК Иркут обыграл Динамо Магнитогорск в дополнительное времяФото: Анна ПОПОВА
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Баскетбольный клуб Иркут завершил серию матчей с командой Динамо Магнитогорск в рамках второго тура Чемпионата России в Суперлиге-2 победой в овертайме. Иркутяне завладели преимуществом уже в первой четверти, и постоянно находились, немного впереди - эта десятиминутка закончилась со счетом 18:14.

- Второй игровой отрезок оказался более напряженным, - сообщили в пресс-службе клуба. - гости быстро догнали подопечных Евгения Горева и даже несколько раз сравнивали счет. Однако на последних минутах первой половины встречи благодаря точному броску Сергея Михалева наша команда смогла сохранить задел в 2 очка - 38:36.

В финальной десятиминутке команда из Магнитогорска приложила все силы, чтобы одолеть хозяев площадки. Это помогло динамовцам выйти вперед за 2 минуты до конца. Но наши игроки смогли собраться, реализовать важные броски и перевести игру в овертайм при счете 74:74.

В дополнительное время иркутянам пришлось постараться, чтобы опередить соперников. К слову, сделать это было сложно: только хозяева набирали очки, как гости тут же сравнивали счет. Тем не менее, удача улыбнулась "Иркуту", и они обыграли лидеров группы Б с разницей в одно очко - 87:86. Следующие домашние игры подопечные Евгения Горева проведут 26 и 27 февраля с Динамо-МГТУ из Майкопа

ИСТОЧНИК KP.RU

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